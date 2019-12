Fernando Lemos. Um dos últimos grandes artistas do surrealismo e modernismo português, diz Marcelo

"Foi com grande pesar que recebi a notícia da morte de Fernando Lemos, um dos últimos grandes artistas do surrealismo e modernismo português", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, num comunicado publicado no `site` da Presidência da República Portuguesa.

Para o Presidente da República, "será certamente difícil não conhecer pelo menos uma parte do multifacetado talento de Fernando Lemos, cuja obra percorreu a pintura, a escrita, a fotografia, o desenho, encenações figurativas, design e até publicidade".

"Artista mutável, transfigurador do real e da sombra, a sua obra (e é inevitável lembrar em particular a fotografia e o retrato) tem tanto de ambiguidade difícil de catalogar como mero abstracionismo, como de familiaridade quando os objetos retratados eram os rostos de Alexandre O`Neill ou Sophia Mello Breyner, Jorge de Sena, Mário Cesariny, Helena Vieira da Silva, Hilda Hilst, Arpad Szenes, e muitos outros", salienta.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda a decisão de Fernando Lemos ter ido viver para o Brasil, nos anos de 1950, mas sem nunca quebrar a ligação com Portugal, onde nas décadas seguintes continuou a apresentar os seus trabalhos, na Sociedade Nacional de Belas Artes, na Fundação Calouste Gulbenkian e em diversas galerias, culminando, nos últimos anos, em mostras em instituições como a Fundação Cupertino de Miranda e o Palácio Galveias/Câmara de Lisboa, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, com a Fundação EDP/MAAT, no Museu Coleção Berardo.

A este propósito, Marcelo Rebelo de Sousa lembra a última grande exposição de Fernando Lemos, na Cordoaria Nacional, há poucos meses, dedicada exclusivamente ao design gráfico, que esteve patente entre junho e outubro, por iniciativa do Museu do Design e da Moda (MUDE).

Em 2018 foi atribuído ao artista o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, a que se somam muitas outras distinções, prémios nacionais e internacionais, "mas sobretudo o reconhecimento e profunda gratidão de todo um país perante o mestre do modernismo", sublinha Marcelo de Sousa no comunicado.

O artista nascido em Portugal e de nacionalidade brasileira, morreu numa unidade hospitalar de São Paulo, cidade onde residia.

Radicado no Brasil, desde 1953, Fernando Lemos pertence à terceira geração de modernistas portugueses e o seu trabalho foi inicialmente inspirado pelo movimento surrealista.

Deixa uma vasta obra de pintura, desenho, poesia, e também na área do design, gráfico e industrial.