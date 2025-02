Festa da Francofonia com mais de 20 iniciativas de literatura, artes, cinema e música

Lançamentos de livros, encontros com escritores, conferências, inauguração de exposições, um concerto e uma mostra de cinema, integrada no festival de animação Monstra, compõem a programação, vinda de Andorra, Bélgica, Canadá/Quebeque, Costa do Marfim, França, Luxemburgo, Marrocos, Roménia, Suíça e Tunísia, com o objetivo de "dar a conhecer a multiplicidade de facetas da língua e cultura francesas".

A edição deste ano tem início na Mediateca do Institut Français du Portugal (IFP) com uma série de iniciativas, a decorrer de 05 a 07 de março, que inclui a apresentação dos livros "Les Portugais en France: une immigration invisible?", de Sónia Ferreira e Irene dos Santos, e "Apologia da História ou o ofício de historiador", reflexão de Marc Bloch sobre a importância da documentação histórica. Haverá ainda uma conversa entre o programador cultural Tiago Bartolomeu Costa e o escritor Mathieu Simonet, sobre o mais recente livro do autor francês, "La fin des nuages".

A inauguração da exposição "Marc Raymond / Pedro Guerra", com obras do escultor suíço e do pintor português, também acontecerá no primeiro dia da Festa da Francofonia, na Alliance Française de Lisboa.

Em 07 de março, será igualmente inaugurada a exposição "Mots et Maux de Femmes", na residência oficial do embaixador belga, acompanhada pela projeção do filme "Julie Zwijgt", de Leonardo Van Dijl (é necessária inscrição através do endereço invitations.lisbon@diplobel.fed.be).

Ainda no campo das artes visuais, o artista belga Baloji apresentará o filme "Augure" (2023), em 13 de março, no contexto da exposição "Black Ancient Futures", patente no Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, que reúne obras de 11 artistas da diáspora africana, alguns deles apresentados pela primeira vez em Portugal.

O Dia Internacional das Mulheres, 08 de março, vai decorrer sob o lema "Mulheres de BD, mulheres de história", com a apresentação de "Radium Girls", pela autora, Cy, na livraria Tinta nos Nervos e com o lançamento do novo episódio de `podcasts` do IFP, com a escritora Camille Laurens.

Na área do cinema, serão apresentados 75 filmes francófonos, no âmbito do Monstra, festival de cinema de animação de Lisboa, de 20 a 30 de março.

No teatro, a programação conta com "Na Floresta Desaparecida", da companhia Teatro Mosca, em cena de 05 a 13 de abril, no Auditório Municipal António Silva, no Cacém.

O Dia Internacional da Francofonia, 20 de março, é assinalado com uma "Noite de Poesia", na Mediateca do IFP.

A Festa da Francofonia encerra com um concerto da Orquestra e do Coro dos Lycées Français du Monde, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em 13 de abril.

No âmbito da festa, haverá uma "Limpeza de Praia Francófona", na Costa da Caparica, em 12 de março, um percurso pedestre por marcos históricos da Freguesia de Benfica, em 22 de março, uma "Caminhada Francófona em Monsanto", em 29 de março, e `podcasts` do Lycée Français Charles Lepierre Lisboa.

O responsável pela cooperação linguística e educativa do IFP, Pascal Sanchez, afirma, citado pelo comunicado, que a Festa da Francofonia "celebra a criatividade e a diversidade da cultura francófona".

A Festa da Francofonia 2025 é uma iniciativa de países-membros ou observadores da Organização Internacional da Francofonia representados em Portugal, com a Oficina do Québec em Barcelona, a Delegação Valónia-Bruxelas em Portugal, os institutos culturais Francês e Romeno, com apoio da Junta de Freguesia de Benfica, da Alliance Française de Lisboa, da Associação Portuguesa dos Professores de Francês, da Associação Portuguesa de Estudos Franceses e do Lycée Français Charles Lepierre.

A programação fica disponível em www.festadafrancofonia.com e nas redes sociais Facebook e Instagram.