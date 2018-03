Festa da Francofonia em Portugal

Promovida pelos países membros da Organização Internacional da Francofonia, março vai ser o mês dedicado às expressões artísticas e culturais em língua francesa.



Uma homenagem a Jacques Brel, encontros com escritores, bailados, concertos, mostras gastronómicas e uma Aldeia Francófona são algumas muitas iniciativas que durante um mês vão fazer a Festa da Francofonia.



Lisboa, Porto, Caldas da Rainha, Aveiro, Coimbra, Guarda, Faro, Évora, Setúbal, Ponta Delgada são algumas das cidades por onde vai passar a festa.



A jornalista Margarida Vaz falou com o embaixador do Canadá e com o embaixador da Bélgica em Portugal que apresentaram a Festa da Francofonia.