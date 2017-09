Festa das Vindimas de Viseu tem este ano 25 eventos

Lusa07 Set, 2017, 17:26 / atualizado em 07 Set, 2017, 17:26 | Cultura

Com 13 quintas aderentes, a Festa das Vindimas - cujo programa foi hoje divulgado - propõe um "vaivém" entre o urbano e o rural, entre a cidade histórica e as vinhas.

Na opinião do presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, a Festa das Vindimas, que vai na sua quarta edição, é já "um evento incontornável" não só da promoção dos vinhos do Dão, mas também do turismo.

"A estratégia de valorização da identidade vinhateira de Viseu tem contribuído para o crescimento turístico da cidade e da região", frisou, acrescentando que, em quatro anos, o número de dormidas duplicou, "de 107 mil para mais de 200 mil".

O programa da Festa das Vindimas, que este ano arranca no Dia do Município, pretende dar ao participante a possibilidade de "respirar Viseu", experimentar os néctares e a gastronomia e conhecer talentos, disse Almeida Henriques.

Jorge Sobrado, gestor da Viseu Marca (que promove a Festa das Vindimas em conjunto com o município), explicou que o objetivo é oferecer aos visitantes "uma experiência baseada em três grandes pilares: experimentação, pedagogia e animação e cultura".

Entre os eventos estão experiências de vindima ou atividades de visita e prova nas 13 quintas aderentes, concertos, o Mercado de Vinhos e Sabores do Dão, o espaço infantojuvenil Dão Petiz, a reedição da Meia Maratona do Dão e a maratona fotográfica "instameet Viseu".

Segundo Jorge Sobrado, a maratona fotográfica contará com a curadoria de Luís Belo, artista de Viseu, e pretende reforçar as referências fotográficas de Viseu e das suas vinhas no Instagram.

Ainda no domínio das redes sociais, foram convidados cinco `bloggers` nacionais especializados em viagens para partilharem as suas dicas com o público, acrescentou.

No que respeita à agenda musical, as opções recaíram em Teresa Salgueiro, Márcia, Isabel Silvestre e Ana Moura, num tributo ao papel das mulheres no Dão.

O Museu Etnográfico de Silgueiros vai organizar, na Quinta de Lemos, uma exposição de objetos antigos com valor histórico ligados ao mundo do vinho, que estará aberta para o público em geral.

Jorge Sobrado referiu que, além das ações hoje anunciadas, algumas das quintas prepararam também uma programação própria para este período.