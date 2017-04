Festa do Cinema 2017 regressa em maio, com dez mil sessões a 2,5 euros

Lusa 26 Abr, 2017, 20:08 | Cultura

No início de abril já tinham sido anunciadas as datas desta terceira edição, revelando-se agora que "o maior evento promocional cinematográfico alguma vez ocorrido em Portugal" contará com mais de dez mil sessões de cinema, "com bilhetes a 2,50 euros, para todos os filmes em exibição".

Organizada pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, no ano passado a Festa do Cinema registou 172.743 espectadores. Na primeira edição, em 2015, contou com cerca de 200.000 espectadores.

O lançamento da Festa do Cinema 2017 acontecerá no dia 15 de maio, no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, com a antestreia do filme português "Perdidos", de Sérgio Graciano, e com o debate "Como criar mais hábito de consumo na sétima arte".

No debate estarão presentes, entre outros, a presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual, Filomena Serras Pereira, a coordenadora do Plano Nacional de Cinema, Elsa Mendes, o produtor e realizador Leonel Vieira, a administradora da NOS Lusomundo Audiovisuais, Susana Barbato, e o diretor da exibidora UCI Cinemas, Nuno Sousa.