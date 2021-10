A mostra de cinema aproveita as novas regras da DGS e espera sala cheia.





A diretora e programadora do festival, Kátia Adler reconhece que não é tarefa fácil levar o cinema francês de norte a sul do país.O filme de abertura é a longa -metragem Eiffel, sobre o construtor da mítica torre parisiense. A mostra de filmes franceses começa hoje no Cinema São Jorge, em Lisboa e vai durar até ao fim do mês, em 9 localidades de norte a sul do país.