Festa do Cinema Francês mostra como "O cinema resiste"

O evento começa no cinema São Jorge, em Lisboa, e depois segue para Almada, Oeiras e também Coimbra e Porto, sob o lema “O cinema resiste”.A programação da Festa do Cinema Francês tem ainda como destaque a apresentação do novo filme do realizador de

Para garantir a segurança do público, a Festa do Cinema Francês faz-se nas salas físicas, mas também vai ter a transmissão de alguns filmes, através da internet.





Jornalista Margarida Vaz.