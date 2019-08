Festa literária abre hoje na Bahia com homenagem a Castro Alves, o poeta dos escravos

Lusa07 Ago, 2019, 11:52 | Cultura

Organizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, a Flipelô mistura literatura, arte e gastronomia no Pelourinho, sítio histórico localizado no centro da cidade de Salvador, no estado brasileiro da Bahia.

A diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Ângela Fraga, contou à Lusa que a Flipelô foi inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), organizada desde 2003 nesta cidade do Estado do Rio de Janeiro, mas tem como particularidade a valorização da cultura regional e atividades totalmente gratuitas para o público.

"A Flipelô gira em torno da literatura. Ocuparemos espaços diversos do Pelourinho com uma programação cultural extensa, sem deixar de ser centrada na literatura", explicou.

A responsável frisou que espera que o público seja um pouco maior do que o do ano passado, que reuniu 80 mil pessoas.

Ângela Fraga também contou que a escolha de Castro Alves (1847-1871) como autor homenageado do evento, este ano, decorre da influência que a obra deste poeta do século XIX teve na vida e obra de Jorge Amado, patrono da fundação que organiza o festival.

Castro Alves é autor de uma obra icónica da literatura brasileira chamada o "Navio Negreiro", cujos versos denunciam os horrores vividos por milhares e milhares de negros africanos, transportados à força, como escravos, para o Brasil, durante 300 anos.

O Brasil que só aboliu a escravatura em 1888, após a morte de Castro Alves.

Entre os convidados confirmados para esta edição da Flipelô destaca-se o escritor português Bruno Vieira Amaral, vencedor do Prémio José Saramago e do Prémio Oceanos (2.º lugar em 2018), com "As Primeiras Coisas" (2013) e "Hoje Estarás Comigo no Paraíso" (2017).

Também participa o escritor alemão Max Annas, o colombiano Rómulo Bustos Aguirre, a mexicana María Vázquez Valdez, os brasileiros Ricardo Linhares e Eliane Potiguara, professora indígena, e a autora nigeriana Oyinkan Braithwaite.

O histórico contista, romancista e jornalista brasileiro Ignacio de Loyola Brandão, autor de "Zero", que a censura da ditadura brasileira proibiu, é outro dos protagonistas desta edição.

O músico Martinho da Vila e a escritora Ana Maria Gonçalves também estão entre os destaques da programação.

Além das mesas de debate, o público poderá acompanhar igualmente `bate-papos` com jovens, lançamentos de livros, saraus e `batalhas` de poesia, além de uma programação voltada para o público infantil.

Haverá exposições, apresentações teatrais e um evento chamado a "Rota Gastronómica Amados Sabores", que terá como tema "Amado Recôncavo", e pratos inspirados no livro "A Cozinha Praiana da Bahia", de Guilherme Radel.

A 3.ª edição da Flipelô acontece a partir de hoje, até domingo, dia 11 de agosto.

O evento conta com o patrocínio do Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura, do Banco do Nordeste do Brasil e de empresas privadas como a TPC Logística.