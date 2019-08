Festa literária em Salvador encerra com espetáculo em homenagem ao escritor Jorge Amado

Lusa12 Ago, 2019, 07:18 | Cultura

Neste ano o evento teve a sua programação construída em torno da obra de Castro Alves e da sua contribuição para a literatura de lingua portguesa.

A diretora da Fundação Jorge Amado, Angela Fraga, disse, em entrevista à Lusa, que o evento atingiu um público igual ou superior ao da edição anterior, de 80 mil pessoas.

"Temos uma projeção aproximada de que pelo menos 80 mil pessoas visitaram os espaços, sem contar com aqueles que estiveram nas ruas do Pelourinho. Como ampliamos os espaços com programação dentro da Flipelô Mais, que contou com programação paralela realizada por parceiros, acreditamos que o número será maior mesmo sem termos ainda o resultado final", explicou.

A responsável contou que só a Fundação Jorge Amado recebeu três mil pessoas por dia, além do público que visitou o Teatro Sesc-Senac, sede dos principais debates e sessões de autógrafos com autores, a casa do Benin e outros espaços culturais que integraram a programação oficial.

Angela Fraga também fez questão de mencionar a sua surpresa com o interesse do público pelas leituras e saraus poéticos.

"Este ano tivemos uma programação em torno da poesia bem pujante por ser Castro Alves o autor homenageado (..) Fui muito aos espaços com programação voltada para a poesia e percebi uma ansiedade e uma vontade [do público] de ouvir aquilo. A sensação era a de que as pessoas estavam a ouvir declamações de poesia como quem ouve uma música", explicou.

"Acho que isto foi muito interessante porque a poesia é a literatura pura e simples. As pessoas estavam vendo aquelas performances poéticas pelo prazer de ouvir poesia. Isto me tocou muito e penso em organizar um espaço ainda maior para os poetas na próxima edição", completou.

Ao longo de cinco dias, a Flipelô contou com convidados internacionais com o escritor português Bruno Vieira Amaral, vencedor do Prémio José Saramago e do Prémio Oceanos (2.º lugar em 2018), com "As Primeiras Coisas" (2013) e "Hoje Estarás Comigo no Paraíso" (2017).

Participaram também o escritor alemão Max Annas, o colombiano Rómulo Bustos Aguirre, a mexicana María Vázquez Valdez, os brasileiros Ricardo Linhares e Eliane Potiguara, professora indígena, e a autora nigeriana Oyinkan Braithwaite.

O histórico autor de contos, romancista e jornalista brasileiro Ignacio de Loyola Brandão, autor de "Zero", que a censura da ditadura brasileira proibiu, foi outro dos protagonistas da festa literária de Salvador.

Além das mesas de debate, o público acompanhou conversas com jovens, lançamentos de livros, saraus e `batalhas` de poesia, além de uma programação virada para jovens e crianças.

O evento foi organizado pela Fundação Jorge Amado e contou com o patrocínio do Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura do Brasil, do Banco do Nordeste e de empresas privadas como a CCR e a TPC Logística.