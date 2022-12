FESTin começa hoje em Lisboa

A 13.ª edição do FESTin decorre até 14 de dezembro no Cinema São Jorge, exibindo perto de 40 filmes de Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe e Angola.Da lista de filmes anunciados fazem parte, entre outros, os portugueses "Já nada sei", de Luís Diogo, "Boca cava terra", de Luís Campos, "Nada nas mãos", de Paolo Marinou-Blanco, e "Tchau Tchau", de Cristèle Alves Meira, o brasileiro "Os Ossos da Saudade”, de Marcos Pimentel, e o angolano "Elo", de Edgar Claudio. Será também exibido o documentário "Através dos seus olhos", com a realizadora Sonia Guggisberg.Dentro do FESTin decorre a Mostra Cinema Brasileiro, com os filmes “O Melhor Lugar do Mundo é Agora”, de Caco Ciocler, “O Debate”, de Caio Blat, “A Primeira Perda da Minha Vida”, de Inês Peixoto, “Muros da Vida”, Zoran Djordjevic, “Nunca Estarei Lá”, de Rodrigo Campos, e “Você Me Toca”, de Rafael Castro Lopes.O festival também tem programação no Museu das Comunicações, Auditório Camões e Espaço Talante.