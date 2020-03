Festivais Música em Leiria e Leiria Film Fest adiados

O Leiria Film Fest começava esta quarta-feira e tinha sessões previstas até 15 de março em Leiria e na Batalha, com 63 filmes participantes e a presença de realizadores, vários deles estrangeiros.

Numa nota divulgada, a organização lamenta "o incómodo causado a todos os convidados e público interessado", mas justifica a decisão como forma de "minimizar o impacto" da pandemia.

"Não poderíamos ficar indiferentes" perante "uma questão de responsabilidade social e saúde pública", dizem os responsáveis. O festival internacional de curtas-metragens será reagendado para os "próximos meses".

Também o festival Música em Leiria, cuja 38.ª edição estava previsto ter lugar entre 20 de março e 25 de abril, foi adiado para datas a definir.

De acordo com o Orfeão de Leiria, que organiza o mais antigo festival de música ininterrupto de Portugal, estão a ser feitos contactos com as entidades de saúde e com as 12 autarquias que iam receber os espetáculos para articular a sua realização "em segurança".