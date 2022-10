Festival AmadoraBD arranca com temas multifacetados

Ao todo são 13 exposições espalhadas por três pontos da cidade da Amadora: a Galeria Artur Boal, a Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos e o Ski Skate Park, local central do festival.



Destacam-se as exposições “Armazém Central”, de Régis Loisel e Jean-Louis Tripp, “Os Portugueses”, de Oliver Afonso & Chico, e “4 Quartos (e são nossos!)”, em que as autoras Blanche Sabbah, Elléa Bird, Joana Mosi e Patrícia Guimarães abordam a visibilidade feminina.



Outra das exposições previstas será sobre o romance gráfico "Balada para Sophie", de Filipe Melo e Juan Cavia, que venceu em 2021 o prémio de melhor banda desenhada de autor português do festival AmadoraBD. O desenhador argentino Juan Cavia é o autor do cartaz oficial do 33.º festival.



O festival deste ano vai contar ainda com a presença inédita na Europa do ilustrador da Marvel e cocriador de “Os Novos Mutantes” Bob McLeod, que assinala os 60 anos do Homem-Aranha e uma mostra artística do humorista Hugo van der Ding.