Festival Artes à Vila vai ser transmitido em direto do Mosteiro da Batalha

Manel Cruz e Luís Portugal são os dois primeiros artistas anunciados pela organização, que adaptou para quatro concertos num único dia um festival que era suposto decorrer ao longo de quatro dias e juntar 15 músicos e grupos convidados, entre outras atividades.

"Já tínhamos o programa pronto mas a atual circunstância obrigou-nos a repensar tudo e ver o evento com outros olhos", explica Eduardo Jordão. O responsável pelo festival diz ter preparado "um programa fantástico" dedicado à música nacional, "numa altura em que todo o apoio que se possa dar a este setor é imprescindível".

Os concertos que vão decorrer nas Capelas Imperfeitas e Claustro Real são uma prova de que "a vida continua", refere o diretor do Mosteiro da Batalha.

"A realização do festival significa também que o Artes à Vila tem capacidade para se renovar, quando podia acabar por aqui, e que um monumento como o Mosteiro da Batalha pode continuar a acolher manifestações artísticas e a promover concertos, por exemplo".

Joaquim Ruivo espera que os espetáculos transmitidos a partir do monumento Património da Humanidade, circunstancialmente "mais silencioso", se revelem "uma viagem, um diálogo íntimo, só entre o artista e o espaço", permitindo o festival que possam "ser usufruídos à distância por milhares de pessoas".

A música de Manel Cruz e Luís Portugal - os restantes nomes do festival estão ainda por anunciar - vai "ecoar em espaços que são obra-prima do gótico e do manuelino", num diálogo "com o passado" que cumpre o papel que deve ter um monumento como o Mosteiro da Batalha.

"Se é certo que estas pedras nada valem sem a emoção do humano - na verdade foram talhadas, erguidas e habitadas por seres humanos -, independentemente das crises, das contingências, das dificuldades dos tempos, das vicissitudes da História, continuam a mostrar-se como exemplo do génio humano, da criatividade, do saber. Devem acolher, por isso, sempre que possível, manifestações artísticas, mesmo sem público".

Artes à Vila será transmitido a partir do final da tarde de 27 de junho numa plataforma online, com concertos até perto da meia-noite.

As atuações serão feitas com "todas as condições de segurança exigidas", frisa Joaquim Ruivo, envolvendo "equipas técnicas mínimas, utilização por todos de equipamentos individuais, separação e distanciamento e higienização sistemática dos equipamentos".

Eduardo Jordão realça que a realização do festival num monumento como o Mosteiro da Batalha é um "elemento diferenciador" dos eventos em `streaming` que têm sido anunciados.

"Estamos a ligar património e música tradicional portuguesa. A nossa ideia em transformar assim o festival pretende também transmitir uma mensagem ao setor", acreditando o promotor que Artes à Vila pode funcionar como "um farol" para a cultura.

"A nossa motivação para fazer acontecer o festival é enorme e esperamos que sirva para levar a cultura aos portugueses de cá, aos portugueses lá fora e que sirva para ajudar os artistas nacionais".