Festival Caixa Alfama regressa a 26 e 27 de setembro com homenagem a Maria da Fé

O festival realiza-se em diferentes palcos instalados no bairro lisboeta de Alfama, nos dias 26 e 27 de setembro, foi hoje divulgado.

No ano passado, o homenageado foi o fadista Fernando Maurício (1933-2003), referido como "rei do fado", este ano, será Maria da Fé, com mais de 50 anos de carreira, intérprete de êxitos como "Lençóis de Palha", "Fado Errado", "Cantarei até que a voz me Doa" e "Valeu a Pena".

O programa televisivo "Em Casa d`Amália", será gravado ao vivo no decorrer do festival, como já é hábito, e será dedicado à fadista, nascida há 82 anos no Porto, cidade onde começou a cantar aos 9 anos, numa associação recreativa no bairro da Sé.

A fadista Katia Guerreiro celebra os 25 anos de carreira no festival. Katia Guerreiro decidiu-se pelo fado num concerto de homenagem a Amália Rodrigues realizado em outubro de 2000, ano em que terminou a licenciatura em Medicina.

Desde então, soma cerca de dez álbuns, entre eles um gravado ao vivo no Olympia, em Paris, e várias atuações em Portugal e além fronteiras, em palcos de França, Espanha, Macau, Nova Caledónia e África do Sul, entre outros países.

Gisela João edita esta semana um novo álbum, "Inquieta", dedicado à Liberdade, no qual recria canções dos repertórios de José Mário Branco, Sérgio Godinho, de Fernando Lopes-Graça - das chamadas "Canções Heróicas" com o Coro da Academia dos Amadores de Música - e de José Afonso.

A fadista editou o seu primeiro álbum, homónimo, em 2013, ano em que foi distinguida com o Prémio Amália/Revelação.

Marco Rodrigues venceu em 1999 a Grande Noite do Fado de Lisboa, e iniciou o seu percurso profissional, atuando no Café Luso, na capital.

Em 2008 recebeu o Prémio Amália Rodrigues/Revelação, ano em que se estreou discograficamente com o álbum "Fados Da Tristeza Alegre". No seu mais recente longa-duração, editado no ano passado, "Marco Rodrigues Canta Carlos do Carmo".