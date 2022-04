Festival Cenourém de regresso para promover teatro feito em Ourém

A 22.ª edição do festival apresenta um novo formato, que passa por disseminar as apresentações ao longo do ano, até novembro, e explorar as potencialidades da nova sala de espetáculos, o Teatro Municipal de Ourém, inaugurado em 2021.

Segundo informação municipal enviada à agência Lusa, o festival mantém o propósito de "valorizar e promover o trabalho que as associações e escolas do concelho desenvolvem nesta importante expressão artística que é o teatro".

Cinco grupos de teatro vão apresentar trabalho no palco do Teatro Municipal, "contribuindo para o desenvolvimento do gosto pelo teatro e para a formação de novos públicos".

O Cenourém é um "marco incontornável no panorama cultural concelhio" e começa no dia 22 com "Falar a verdade a mentir", pelo Clube de Cultura e Artes da Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária de Ourém.

Em maio, o Movimento P`ró Palco da Associação dos Andrés apresenta-se no Teatro Municipal de Ourém no dia 15 e depois o Cenourém faz um interregno durante o verão, regressando no outono, durante novembro, com peças dos grupos de teatro "Os Pépétos" (Grupo Desportivo Sobralense), Alcateia (Academia de Música Banda de Ourém) e Apollo (Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas).