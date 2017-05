Festival Cooljazz fecha cartaz com Márcia, Rita Redshoes e Filipe Catto

Lusa 16 Mai, 2017, 14:33 | Cultura

"Reconhecido como um evento distinto em que o público usufrui de plateia sentada em harmonia com o património histórico, arquitetónico e paisagístico do festival, assim como o ambiente criado pelos dias quentes de julho, estes são alguns dos pontos que sempre fizeram do EDP Cooljazz uma oportunidade impar de desfrutar de espaços únicos em consonância com música criteriosa", pode ler-se no comunicado da organização.

A cantora Márcia atua, assim, a 18 de julho, no mesmo dia de Rodrigo y Gabriela, nos jardins do Marquês de Pombal, enquanto Rita Redshoes vai dar o seu concerto no Parque dos Poetas a 19 de julho, mesmo dia de The Pretenders.

Da Chick atua no dia de Maceo Parker, a 20 de julho, enquanto Filipe Catto se junta ao cartaz do dia 23, onde já constava Maria Gadú, e Beatriz Pessoa sobe ao palco a 29 de julho, no mesmo dia de Jamie Cullum.

Os nomes hoje anunciados encerram um cartaz que conta ainda com Jorge Palma e Jake Bugg (25 de julho), Jamie Lidell & The Royal Pharaohs e Luísa Sobral (26 de julho).

"A edição do EDP Cooljazz de 2017 demarca-se por apresentar dois espetáculos em todas as noites (14 concertos em sete noites no total), numa forma de atribuir absoluta e vital importância aos artistas que sobem ao palco do festival", acrescentou a organização.