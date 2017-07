Festival Curtas em edição comemorativa

Inclui uma competição nacional com 16 dos mais recentes trabalhos de vários realizadores premiados e a competição internacional.



O festival mantém as competições experimental, de vídeos musicais e "Take One!", para trabalhos provenientes de escolas de cinema, bem como a Curtinhas.



Miguel Dias, diretor do Curtas Vila do Conde, falou desta edição do festival no Bom Dia Portugal.