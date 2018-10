Festival da Figueira da Foz lança campanha de angariação para recuperar da tempestade

Lusa22 Out, 2018, 11:32 | Cultura

A sede da Associação de Desenvolvimento Mais Surf, entidade que organiza o Gliding Barnacles, foi muito afetada pela tempestade, destruindo o telhado do armazém e afetando salas e diversos equipamentos que estavam naquele espaço, nomeadamente 26 pranchas `longboard` que tinham sido criadas por artesãos na edição deste ano do festival.

"Há ali alguma coisa que se pode recuperar, mas as pranchas perderam o valor comercial", disse à agência Lusa o promotor do festival, Eurico Gonçalves, sublinhando que aquele espaço no Cabedelo era "a casa-mãe do Gliding Barnacles".

Entre telhado, pranchas, equipamentos, salas de laminação e de `shape`, ferramentas e materiais presentes na sede, Eurico Gonçalves estima um prejuízo "entre os 70 e os 80 mil euros".

Segundo Eurico Gonçalves, cada prancha teria "um valor comercial a rondar os 1.200 euros base", sendo que agora a equipa vai procurar acabar as pranchas e deixá-las "com as marcas do furacão".

"A ideia é deixar essas marcas nas pranchas e as pessoas poderem comprar a prancha, através de uma doação", cujo valor ainda está por definir, esclareceu.

A campanha de angariação de fundos já arrancou na rede social Facebook, onde o festival pede 50.000 euros (https://www.facebook.com/donate/325593418227220/2041665765854925/).

Segundo a organização, com os prejuízos deixados pela tempestade será necessária a ajuda de todos para garantir a continuidade do festival em 2019.

"Trabalho de meses deitado ao lixo e uma dor na alma ao ver a quantidade de pranchas danificadas, algumas totalmente perdidas", lamenta a equipa do Gliding Barnacles, referindo que será convidado um artista para criar um mural com o nome de todos os que ajudarem na campanha de angariação de fundos.

O Gliding Barnacles ocorre todos os anos, no verão, na praia do Cabedelo, num festival que junta música, gastronomia e artes plásticas com o surf.

Na edição deste ano, o festival contou com mais de 300 participantes estrangeiros, vindos de países como o Brasil, Austrália, Nova Zelândia ou Estados Unidos.