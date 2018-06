Festival das Artes organiza em Coimbra 24 acontecimentos sobre "Amores e Desamores"

Lusa21 Jun, 2018, 12:26 | Cultura

Ciclo das Artes do Palco, das Artes Plásticas, do Cinema, das Conferências, da Gastronomia, da Música e do Serviço Educativo são as propostas do Festival das Artes, que dá preferência, nesta edição, às artes e artistas portugueses.

O Festival arranca no dia 13 de Julho, às 18h00, na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC), com a abertura da exposição iconográfica e bibliográfica "Tu, só tu, puro Amor", visões camonianas de Inês de Castro, um projeto da Equipa do Livro Antigo da BGUC e que assinala o Ciclo das Artes Plásticas.

O Ciclo da Música, no mesmo dia, oferece o concerto "Amor Fatal", pela Orquestra Filarmónica Portuguesa e Yang Liu, no violino, e Osvaldo Ferreira, como maestro, no Convento São Francisco.

No Ciclo da Música, haverá ainda espetáculos do agrupamento Sete Lágrimas, de Filipe Faria e Sérgio Peixoto, da Orquestra Clássica do Centro, com Lara Martins, soprano, e Andrew Swinnerton, maestro, e ainda do pianista Geoffroy Couteau.

Ainda neste ciclo, haverá "Desamor e Drama", pela soprano Sandra Medeiros e pelo pianista Francisco Sassetti, o fado de Beatriz em "Amor à primeira vista", o de Joana Rodrigues Trio, com "met AMOR foses", e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, com "Amor e Saudade", por Inês Costa (piano), sob a direção do maestro titular, Pedro Amaral.

O serviço educativo serve, por exemplo, uma "Viagem Literária -- Antero de Quental, entre Coimbra e Bussaco", mas também "Quem te ensinou a voar?", uma animação multidisciplinar para a infância pela Camaleao, com conceção, direção e animação de Jose Geraldo e Cláudia Vale.

No Ciclo das Artes Plásticas, haverá também espaço para "Virgem da Ternura - O amor materno do Oriente a Ocidente", num percurso comentado por Eduardo Sá, no Museu Nacional de Machado de Castro, nas Conferências do Congresso do Amor e Desamor, na Quinta das Lágrimas, com António Carlos Cortez e Carlos Fiolhais e outros participantes, e nas Artes do Palco, com o bailado em um ato "Murmúrios de Pedro e Inês", com Solange Melo e Fernando Duarte, numa coreografia de Fernando Duarte, com música de Bernardo Sassetti e Fernando Lopes-Graça, e texto de Afonso Cruz.

As Artes Plásticas incluem a exposição "Os quadros também se namoram", com "Amores e Desamores na Obra de Graça Morais", a partir da Coleção Privada Paço d`Arcos.

Na Gastronomia, "Amor às Lágrimas" reúne quatro "4 Chefs - 4 Momentos", com Bruno Antunes, Tiago Bonito, Dionísio Ferreira e Vitor Dias.

No Cinema, a sugestão é um 'Drive In' no parque de estacionamento do Teatrão, com "West Side Story"/"Amor Sem Barreiras", o filme dirigido por Jerome Robbins e Robert Wise, em 1962, a partir do musical de Leonard Bernstein, compositor de quem este ano se assinalam os cem anos do nascimento.

Informações sobre a programação e outras iniciativas estão disponíveis em www.festivaldasartes.com.