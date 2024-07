Festival d`Avignon de 2024 somou mais de 110.000 espectadores

"Estou muito grato aos mais de 700 funcionários do Festival, aos mais de 600 artistas e técnicos convidados para os palcos do Festival e às mais de 110.000 pessoas que fizeram do Festival, do público, do significado profundo da nossa existência", escreveu Tiago Rodrigues nas redes sociais.

A 78ª. edição do Festival d`Avignon, este ano dedicada à língua espanhola, encerra hoje à noite com um concerto da cantora catalã Silvia Pérez Cruz, e entre os últimos espetáculos da programação deste domingo conta-se "Terminal (O Estado do Mundo)", de Inês Barahona e Miguel Fragata.

"Nunca esquecerei esta edição do Festival d`Avignon que confirmou mais do que nunca a imensa força e esperança que podem surgir quando estamos juntos por causa do amor pelas artes vivas e pela democracia", sublinhou o diretor artístico.

Na segunda-feira passada, Tiago Rodrigues revelou que a edição do Festival d`Avignon de 2025 terá a língua árabe por convidada; e a coreógrafa cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas será a `artista cúmplice`".

Outro nome então anunciado para 2025 foi o do encenador suíço Milo Rau, que levará a Avignon um espetáculo itinerante.

A homenagem à língua árabe será feita em parceria com o Instituto do Mundo Árabe.