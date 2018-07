Festival de Almada abre hoje em "contexto de quase emergência" com "Apre"

Lusa04 Jul, 2018, 07:41 | Cultura

Numa edição elaborada em "contexto de quase emergência", devido aos cortes de subsídios estatais de que foi alvo", como referiu o diretor do certame na apresentação do 35.º festival, a apresentação contempla 24 produções, nove das quais portuguesas e 15 estrangeiras.

A programação "possível", nas palavras do diretor do Festival e da Companhia de Teatro de Almada (CTA), anfitriã do certame, num ano em que o apoio atribuído pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) à Companhia, que inclui a verba para a produção do Festival, sofreu "um corte de 25% do total", frisou Rodrigo Francisco.

Onze concertos de entrada livre e quatro espetáculos de rua são algumas das propostas paralelas ao certame nesta edição, a decorrer em vários espaços de Almada e Lisboa, até 18 de julho.

"Apre" - ou "Bigre", no título original - é um espetáculo dos franceses da Compagnie Le Fils do Grand Réseau, cuja ação gira em torno de três moradores de um prédio suburbano e dos episódios caricatos que marcam a existência destes, segundo o programa desta edição do certame.

Vencedor do Prémio Molière para Melhor Comédia, em 2017, "Apre" já abrira a edição do ano passado do Festival de Almada, tendo, no final, sido escolhida pelo público para regressar este ano ao programa.

Com legendas em português, "Apre" é um espetáculo do ator e encenador Pierre Guillois, artista associado da Scène National de Brest, entre 2011 e 2014, e do Théâtre du Peuple de Bussang, que tem alternado o percurso artístico entre o teatro e a ópera.

No primeiro dia do Festival, a decorrer até 18 de julho em vários espaços de Almada e Lisboa, o público pode ainda assistir a uma exposição sobre a poetisa, dramaturga e tradutora Ivette Centeno, a homenageada desta edição.

"O pomar das romãzeiras" é título da mostra concebida pelo arquiteto e cenógrafo José Manuel Castanheira, que é inaugurada hoje à tarde na escola D. António da Costa.

O arquiteto assina também a conceção da terceira parte da exposição documental sobre os 40 anos da CTA nesta cidade da margem sul do Tejo.

"CTA: 40 anos em Almada. Parte III: A Festa" é o nome da exposição que evoca a história do Festival Internacional de Teatro e que pode ser visitada na sala polivalente daquele estabelecimento de ensino, no núcleo da iniciativa.

A 35.ª edição do Festival está orçada em 576.000 euros, dos quais 91.000 euros (16%) de financiamento da Direção-Geral das Artes (DGArtes), de acordo com Rodrigo Francisco.

O restante financiamento provém, segundo o também diretor da CTA, da autarquia local, dos parceiros e mecenas do certame e de receitas próprias.

Dos 576.000 euros orçamentados para a 35.ª edição, a autarquia local, que todos os anos comparticipa com 225.000 euros, reforçou a verba deste com mais 50.000 euros, num total de 275.000 euros, numa tentativa de minimizar os impactos causados pelo corte do financiamento estatal.