Festival de animação leva artes circenses e música às ruas das Caldas da Rainha

Lusa27 Jun, 2019, 17:50 | Cultura

O Caldas Anima 2019 volta a apostar "nos espetáculos de rua, sobretudo ao nível do novo circo e do mimo", disse hoje à agência Lusa Carlos Mota, diretor de programação do festival "de alegria e animação que todos os anos monta arraial na cidade, durante quase dois meses".

As ruas e praças das principais zona de comércio, bem como outras de bairros mais periféricos, vão transformar-se, a partir de julho, em "palcos de experimentação e de oferta, uma oferta cultural diferenciadora", com a apresentação de "artistas e companhias nacionais e estrangeiras", algumas das quais "já premiadas na vizinha Espanha", explicou o diretor do Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, organizador do evento.

Do "circo terapia do Dr. Freak" ao "`rolabola` do `rock cirk`", passando por teatro itinerante ou histórias que saem de chapéus, são várias as propostas de animação que acontecerão, sobretudo aos fins de semana, em vários locais da cidade.

O programa inclui também espetáculos da sala, um dos quais marca precisamente o arranque do festival, no CCC, onde a Companhia Yllana (Espanha) apresentará, no dia 05, o espetáculo "Splash".

Pelo palco do CCC passarão também os humoristas Eduardo Madeira e Manuel Marques, a protagonizar os faquires acrobatas e a prestidigitação com marmotas integradas na "Neverending tour".

A novidade da edição de 2019 é, segundo Carlos Mota, "o alargamento a experiências em torno da música eletrónica, tentando chegar a um público jovem e menos vocacionados para os espetáculos para a família".

Nesse sentido, o festival apresenta, nos dias 12 e 13, "Eletronic days", evento que leva às Caldas da Rainha o coletivo multimédia Mn`Jam e o saxofonista norte-americano Casey Benjamin (vencedor de dois Grammys e colaborador de Robert Glasper, Kanye West e Kendrick Lamar).

De toda a programação do festival, só a vertente eletrónica terá entradas pagas e, no caso dos espetáculos de sala, serão cobradas entradas a partir dos 16 anos.

O Caldas Anima é organizado pelo CCC, por adjudicação direta da câmara das Caldas da Rainha, contando com um orçamento anual de 25 mil euros.