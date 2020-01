Festival de artes Walk&Talk regressa a São Miguel de 09 a 19 de julho

"Com um programa organizado em torno de cinco circuitos temáticos -- Circuito Ilha, Circuito Exposições, Circuito Residências, Circuito Performativo e Circuito Conhecimento" --, à semelhança do que já tinha acontecido no passado, o festival de artes Walk&Talk assinala a 10.ª edição com um programa que "propõe refletir sobre os impactos da atividade artística na criação e reinvenção de espaços públicos", informa o comunicado enviado à imprensa, pela organização.

Essa reflexão será feita no Circuito Ilha, com curadoria de Jesse James e Sofia Carolina Botelho, diretores artísticos do festival, que "envolve a criação de trabalhos `site-specific` em diferentes locais" de São Miguel.

O festival engloba, também, um programa de residências, que vai sendo desenvolvido ao longo do ano, estando, neste momento, em residência artística, os artistas Abbas Akhavan, Alex Farrar, Alice dos Reis, Catarina Miranda, Danny Bracken, Flávio Rodrigues, Joana Franco, Luísa Salvador, Mané Pacheco, Margarida Fragueiro e a dupla Sofia Caetano & Elliot Sheedy.

Sem especificar quais, a nota adianta que os projetos desenvolvidos por alguns destes artistas farão parte da programação do Walk&Talk em 2020.

No certame cabem ainda artistas convidados que irão integrar o Circuito Exposições, com curadoria de Ana Cristina Cachola, e "designers e artesãos convidados pelo curador Miguel Flor a criarem objetos de artesanato contemporâneo no âmbito do RARA -- Residências de Artesanato da Região dos Açores e os artistas vencedores das Open Call 2020".

O festival mantém abertas, até 28 de fevereiro, as candidaturas aos programas Jovens Criadores 2020, para jovens até 30 anos naturais ou residentes nos Açores, para o programa de residências artísticas, que "admite candidaturas de artistas de qualquer origem geográfica ou disciplinar", e para jornalistas que privilegiem temas de cultura e artes e queiram acompanhar o festival.

Está também aberto o concurso para a criação do Pavilhão W&T 2020 a profissionais e estúdios de arquitetura, uma iniciativa que conta com a parceria da Trienal de Arquitetura de Lisboa.

O Circuito Conhecimento volta a desenvolver a Summer School e o programa de voluntariado que acolhe estudantes da região.