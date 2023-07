Festival de Avignon arranca com direção artística de Tiago Rodrigues

De hoje (quarta-feira) e até 25 de julho, mais de 250 representações constam da programação do festival que terá em “Dans la mesure de l’imposssible” (“Na medida do impossível”) , no dia 13, o primeiro texto e a primeira encenação de Tiago Rodrigues em cena.





O espetáculo parte de entrevistas a colaboradores do Comité Internacional da Cruz Vermelha e dos Médicos sem Fronteiras sobre campos de refugiados ou como lidar com escolhas de vida e de morte. O festival encerra com outra criação do antigo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, "By heart".



Nesta edição do Festival de Avignon, a língua inglesa é a convidada. Para edições futuras, o teatro e a dança lusófonos terão espaço forte no certame, pela sua "enorme qualidade", como Tiago Rodrigues garantiu em entrevista à agência Lusa.