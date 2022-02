Festival de Berlim. Pedro Cabeleira na corrida ao Urso de Ouro

O realizador Pedro Cabeleira é um dos portugueses presentes e está na corrida ao Urso de Ouro, com a curta "By Flávio" . O cineasta Pedro Cabeleira revelou à com a jornalista Margarida Vaz o entusiasmo com que está a viver esta experiência.