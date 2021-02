Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela tem inscrições abertas até maio

Segundo a direção do CineEco, as inscrições para a edição deste ano do festival estão abertas até ao dia 31 de maio e a seleção oficial será anunciada a todos os candidatos até 31 de julho, sendo posteriormente divulgada no `site` oficial e nos restantes canais de comunicação do evento.

"Podem concorrer à 27.ª edição do CineEco filmes e documentários de longa, média e curta-metragem para as várias secções competitivas nacionais e internacionais e para o Panorama Regional, assim como séries e reportagens de televisão nacionais e internacionais", adianta a fonte numa nota hoje enviada à agência Lusa.

A organização do festival indica que "todas as obras inscritas devem ter sido realizadas depois de 01 de janeiro de 2020".

As inscrições para as várias competições oficiais do CineEco podem ser submetidas no `site` oficial do festival e nas plataformas `Festhome` e `Movibeta`.

O Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela tem como objetivo principal "abordar a temática ambiental na sua conceção mais vasta, que abrange o meio envolvente, ecossistemas e biomas, mas também visa promover e valorizar a ecologia e as boas práticas através do cinema e documentário nacional e internacional", segundo a nota.

A fonte lembra que em 2020, apesar do contexto pandémico causado pela covid-19, o CineEco "conseguiu realizar-se com sucesso em sala e, parcialmente em formato digital, obedecendo a todas as regras de higiene, segurança e distanciamento".

Acrescenta que, mais uma vez mais, a organização e a Câmara Municipal de Seia conseguiram "mostrar vitalidade e sentido de comprometimento para com o seu público nacional e internacional".

O CineEco é um dos festivais de cinema ambiental mais antigos do mundo que se realiza ininterruptamente, desde 1995, na cidade de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda.

O evento é também um dos membros fundadores da plataforma internacional Green Film Network, que integra 40 festivais de cinema de ambiente de todo o mundo.

O festival é organizado pela Câmara Municipal de Seia e conta com o apoio de várias entidades.