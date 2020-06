Festival de cinema Beast, no Porto, adiado para março de 2021

"Devido à situação epidemiológica deste ano, às restrições de viagens e por razões de segurança relacionadas com a organização de eventos em massa, a quarta edição do Beast foi adiada até 2021", pode ler-se no comunicado divulgado pela organização, acompanhado de uma imagem com a inscrição "março 2021".

A realização do festival estava previstas para os dias 30 de setembro a 04 de outubro deste ano.

O "apoio tremendo e desejos bem intencionados da comunidade nestes tempo incertos" reforçam "o compromisso com a missão" de exibir cinema da Europa de Leste e a sua cultura, escreve a organização do certame.

"Pedimos sinceras desculpas por quaisquer inconveniência causada por este adiamento, e esperamos contar com todos no festival, no próximo ano", acrescenta o comunicado.

Em 2019, a terceira edição desdobrou-se por quatro salas e exibiu mais de 90 filmes, com um foco no cinema da Lituânia, mas também com uma secção para cinema de portugueses, produzido no estrangeiro, e um ciclo dedicado a países anteriormente pertencentes à ex-União Soviética.

