Festival de Cinema de Veneza arranca sem filmes portugueses

Sem a presença de filmes portugueses na seleção oficial de curtas e longas-metragens, Veneza contará com um projeto luso-brasileiro no programa de cinema imersivo e de realidade virtual, intitulado “Queer Utopia”, do artista brasileiro Lui Avallos com coprodução portuguesa.Na seleção oficial de Veneza, destaque para a estreia de “The Palace”, do realizador Roman Polanski, de 90 anos, e cujo cinema regressa a este festival depois de, em 2019, ter sido premiado com “J’Accuse – O oficial e o espião”.Descrito como “uma comédia negra”, “The Palace” conta com interpretações, entre outros, de Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese e do ator português Joaquim de Almeida.