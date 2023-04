Festival de Cinema IndieLisboa começa em Lisboa

O filme de abertura do festival é “Something you said last night”, primeira obra da realizadora italo-canadiana Luis De Filippis e cuja história vai para lá das questões identitárias de género, destacando-se ainda a estreia de “Orlando, ma biographie politique”, do ensaísta espanhol Paul B. Preciado, a partir da obra homónima de Virgínia Woolf e com a participação de pessoas trans e não-binárias.



Da programação deste ano, a competição nacional contará com mais de uma vintena de filmes, como por exemplo "Rosinha e outros bichos do mato", de Marta Pessoa, "Índia", primeira longa de Telmo Churro, o díptico "Mal Viver" e "Viver Mal", de João Canijo, e as curtas-metragens "Dildotectónica", de Tomás Paula Marques, "Pátio do Carrasco", de André Gil Mata, e "A febre de Maria João", dos irmãos Afonso e Bernardo Rapazote.