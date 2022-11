Festival de Cinema Jovem de Famalicão mostra "O último animal"

O festival de cinema, que tem como missão apoiar o cinema de jovens realizadores, entre os 12 e os 35 anos, tem uma programação abrangente, contando este ano com a antestreia nacional da longa-metragem "O último animal", de Leonel Vieira.



O festival irá ainda prestar homenagem à atriz portuguesa Soraia Chaves e exibir as primeiras imagens do "objeto musical" "Tiago Bettencourt - O outro lado do eclipse", que o músico está a fazer sobre o impacto da pandemia da covid-19 na sua carreira.



O oitavo YMotion terminará no sábado com um concerto de David Fonseca, que tem andado em digressão pelo país, com o mais recente álbum, "Living Room Bohemian Apocalypse".