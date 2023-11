Festival de cinema Porto/Post/Doc começa no Batalha

A abertura do certame é feita com o documentário “Vai no Batalha”, de Pedro Lino, sobre a emblemática sala da cidade do Porto, reabilitada e reaberta em 2022.Nesta edição, o festival quer pôr os espectadores a pensar sobre a atualidade.





A competição internacional tem dez filmes, todos em estreia nacional, como “Bye Bye Tibériade”, de Lina Soualem, “El eco”, de Tatiana Huezo, e “While the Green Grass Grows”, de Peter Mettler. Entre os filmes portugueses escolhidos estão “2720”, de Basil da Cunha, “Astrakan 79”, de Catarina Mourão, “Naquele dia em Lisboa”, de Daniel Blaufuks, e “Verdade ou consequência?”, de Sofia Marques.



O Porto/Post/Doc associa-se ainda aos cinquenta anos do Hip Hop, com filmes como “Freestyle: The art of Rhyme” e o realizador Kevin Fitzgerald. Na programação complementar conta com o projeto "Working Class Heroes", para apoiar a produção audiovisual no Porto e sobre o Porto.



O festival encerra a 25 de novembro com a exibição de “Time takes a cigarette”, de Aya Koretzky.