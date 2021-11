Festival de Curtas de Macau apresenta mais de 130 filmes em dezembro

A seleção oficial do Festival apresenta 113 curtas e seis vídeos musicais, que integram as duas listas finalistas das competições internacionais "Shorts", com 27 sessões, e "Volume", com uma sessão, indicou a organização, em comunicado.

Os filmes das sessões "Shorts" são os únicos nos quais a audiência poderá votar nos favoritos em Ficção, Documentário e Animação, podendo participar também na escolho do Melhor Filme do Público de 2021.

A organização recebeu 4.057 trabalhos para a seleção oficial", oriundos de mais de 40 países, incluindo Espanha, Irão, Índia, Brasil, França, Itália, Estados Unidos, Portugal, Argentina e Reino Unido, entre outros.

O festival inclui ainda cinco `Masterclass` sobre realização, produção, composição de bandas sonoras, argumento e empreendedorismo, além de duas secções para filmes convidados de Espanha, China e Macau.

Organizado pelo Creative Macau -- Centre For Creative Industries e Instituto dos Estudos Europeus de Macau, com o apoio do Governo local, o festival vai atribuir 14 prémios, incluindo Melhor Filme do Festival, Melhor Ficção, Melhor Documentário, Melhor Animação, Melhor Realizador, Melhor Vídeo Musical, Melhor Canção e Melhores Efeitos Visuais.