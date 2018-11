Festival de "curtas" em Évora destaca candidatura a Capital Europeia da Cultura

Lusa09 Nov, 2018, 17:10 | Cultura

O certame, que se prolonga até ao dia 23, é organizado pela Sociedade Operária de Instrução e Recreio (SOIR) Joaquim António d`Aguiar e pela Câmara de Évora, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), União de Freguesias de Évora e outros parceiros.

"É um festival que, pela sua programação, assume um olhar para dentro, um pouco como consequência dos filmes que se apresentaram a concurso. É um olhar para dentro dos lugares onde acontece, de um lugar que tanto pode ser Évora como outro ponto do mundo", afirmou hoje à agência Lusa Carla Magro Dias, da organização.

O festival conta este ano com uma mostra de cinema documental de promoção da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura em 2027, que inclui a exibição dos filmes "A pedra não espera", de Graça Castanheira, e "7 Évoras em Kepa", de José Coimbra e Tiago Guimarães.

"A pedra não espera", sobre os projetos do escultor João Cutileiro, que vive em Évora, será apresentado no dia 20, às 18:00, no Teatro Garcia de Resende, enquanto "7 Évoras em Kepa", sobre a residência artística do músico basco Kepa Junkera na cidade, está agendado para dia 22, à mesma hora e no mesmo local.

Quanto à vertente competitiva do certame, segundo a diretora do festival, tem a concurso 37 filmes oriundos "dos quatro cantos do mundo", nas categorias de animação, ficção e documentário e, este ano, pela primeira vez, `videoclip` e novo talento.

"Temos filmes dos continentes americano e africano, e uma grande representação do cinema europeu", assinalou Carla Magro Dias.

Além da competição, que vai decorrer no Teatro Garcia de Resende, a programação do FIKE inclui cinema para as escolas e mostras de cinema e videoclip, que estão previstas para o Auditório Soror Mariana.

O júri, composto por Sara Gonçalves, Susana Mourão, José Coimbra, Rui Fernandes e Paulo Santos, vai atribuir os prémios para a Melhor Ficção, Animação e Documentário e diploma para o melhor Videoclip e Novo Talento, enquanto os espetadores do festival vão conferir o Prémio do Público.

A diretora do festival adiantou que já está confirmada a realização do FIKE no próximo ano, estando previsto para setembro de 2019.