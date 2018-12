Festival de curtas metragens em Macau quer promover cinema português contemporâneo

Lusa12 Dez, 2018, 09:12 | Cultura

A VIII Edição do NY Portuguese Short Film Festival terá lugar na Casa Garden, delegação de Macau da Fundação Oriente, entre as 17:00 e as 19:30.

Organizado pela primeira vez em junho de 2011, foi o primeiro festival de curtas metragens portuguesas nos Estados Unidos, sendo que, ao promover o evento anualmente, em vários países, o Arte Institute pretende ampliar e conquistar novos públicos para o cinema português, em todo o mundo.

"O NY Portuguese Short Film Festival tem sido uma grande montra para o cinema contemporâneo português e tem aberto portas aos novos realizadores nacionais em termos de promoção e divulgação das suas curtas metragens, até mesmo para participarem noutros festivais internacionais", de acordo com a diretora do Arte Institute, citada no comunicado.

O NY Portuguese Short Film Festival já esteve em todos os continentes, 23 países e 53 cidades.

Fundado a 11 de abril de 2011, o Arte Institute é uma organização pioneira, independente e sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte e cultura contemporânea portuguesa.

O Arte Institute organiza eventos em todos os continentes, nas principais capitais do mundo, e em áreas como cinema, artes plásticas, música, literatura, teatro e performance.

A Fundação Oriente, constituída em 18 de março de 1988, foi instituída pela Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. Integra o grupo das 20 maiores fundações europeias, tendo sede em Lisboa e delegações na Região Administrativa Especial de Macau, na Índia e em Timor-Leste.

