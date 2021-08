Festival de curtas-metragens no Fundão com 24 filmes a concurso

"Na totalidade, são 24 filmes em concurso, selecionados entre os mais de 1.600 recebidos, oriundos de todos os continentes, o que é demonstrativo da elevada repercussão deste festival e da sua reconhecida qualidade", aponta, em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Histérico - Associação de Artes, que organiza o evento.

Segundo a informação, na categoria Nacional menores de 18 anos vão estar quatro filmes a concurso, na categoria Nacional apresentam-se dez filmes e no Internacional outros dez.

Com o tema do paranormal "implícita ou explicitamente exposto", o festival regressa depois de a edição prevista para 2020 ter sido adiada face à covid-19, circunstância que foi aproveitada para fazer uma retrospetiva do evento, numa emissão `streaming`, "que alcançou vários milhares de pessoas por todo o mundo".

"E, assim, em função desse sucesso, voltamos a apostar na emissão `streaming`, em 2021, no dia de sábado e de domingo", detalha a organização.

Além da exibição dos filmes, a programação integra atuações musicais, arrancando, no dia 27, às 22:00, no auditório d`A Moagem, com a atuação da banda A Jigsaw.

No sábado à tarde, o palco é a serra da Gardunha, no Parque do Convento da cidade do Fundão, pelas 17:00, onde se vão contar histórias para crianças sobre esta serra de encantos, mitos e lendas.

À noite, o evento regressa à Moagem, com a projeção dos 24 filmes a concurso, a partir das 21:30.

Para domingo, está agendada a atuação musical de Joana Ramos, à guitarra, e a dança interpretativa desses temas por Daniela Viana, seguindo-se a exibição dos filmes vencedores desta edição.

O "Gardunha Fest." tem a Serra da Gardunha e o paranormal como motes, dado que aquele território do distrito de Castelo Branco encerra mitos e lendas sobre a temática.

Na competição Nacional para menores de 18 anos estão a concurso "A tolha" (Rafael Soares), "Espelho 65" (Rafael Soares), "Tubarão Atómico" (Francisco Lopes) e "Um Lobo Nada Mau" (Margarida Madeira).

Na categoria Nacional concorrem "Área 51? 52!" (Alexandra Prates e Tânia Prates), "Confinada" (Luís Batista), "Imersão" (Virgínia Barbosa e Ariana Santos), "O Intruso" (Hugo Pinto), "Petrichor" (Gustavo Silva), "Sombra" (Raquel Martins), "STREAM" (David Teixeira), "To You on The Eve of Isolation" (Óscar Ferreira), "Vem e Vai" (Bruno Silva, Cláudio Reguengo, Ivo Mendes e Moisés Paiva), "Visiteur" (David Teixeira).

No Internacional entram a concurso "Dar-Dar" (Paul Urkijo Alijo - Espanha), "Earth" (Burak Kum - Turquia), "Enchanted" (Andrea R. Ciobanu - Roménia), "Everything for one`s sake" (Ehsan Mirzaie -- Irão), "Four go Ghost Hunting" (Steven Lancefield - Inglaterra), "Invasive" ( Akeloclas e Robert C. Manthenga - Zimbabué), "Lueur" (Marco Morelli - Itália), "Pasaia" (Xanti Rodriguez - Espanha), "Rojo", (Francisco Manzano - Argentina) e "The Children of Nephilim" (Katie Tubbing - Países Baixos).