Festival de Dança de Almada começa este mês com"reflexão sobre o tempo"

Lusa04 Set, 2019, 13:29 | Cultura

São considerados "uma das mais interessantes companhias contemporâneas do país vizinho" e vão atuar no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, no distrito de Setúbal, pelas 21h30, desse sábado, segundo a Companhia de Dança de Almada, que organiza o evento.

Criado em 1992, o festival promete oferecer ao público "o melhor que se faz pelo mundo em dança contemporânea", estendendo-se até 10 de outubro, em Almada, com espetáculos e atividades relacionadas com dança, como `workshops`, exposições, encontros ou vídeo-dança.

São vários os nomes internacionais neste evento, como o Polish Dance Theatre, da Polónia, que, em 26 de setembro, apresenta "The Harvest", uma peça sobre a natureza e a vida humana, conceptualizada a partir de um ponto de vista etnográfico, antropológico e filosófico.

Já em 28 de setembro, a companhia mexicana Sunny Savoy apresenta dois trabalhos sobre a perceção humana ao longo dos anos, enquanto a Companhia de Dança Contemporânea de Angola dá a conhecer a "alma africana sob a forma de dança contemporânea", no dia 10 de outubro.

Nesta 27.ª edição também não faltam os artistas portugueses, destacando-se a atuação de Jonas & Lander, com a peça "Adorabilis", em 22 de setembro, e a presença do jovem grupo EmbalArte que, em 29 de setembro, apresenta "De lés a lés saberás quem és", um espetáculo de dança direcionado para crianças e famílias.

Esta Quinzena da Dança de Almada - International Dance Festival conta ainda com uma Plataforma Coreográfica Internacional, que, entre 03 e 06 de outubro, dá a conhecer 28 trabalhos de vários países, como Itália, Coreia do Sul, Alemanha, Israel ou Tawain.

Neste ano, a iniciativa estende-se até à outra margem do Tejo, com apresentações de vídeo-dança no Instituto Cervantes, na Escola Superior de Dança e na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa.

Segundo a organização, alguns eventos decorrem em espaços informais e várias apresentações são de entrada livre, o que pode ser consultado na página do evento, assim como toda a programação (http://quinzenadedancadealmada.cdanca-almada.pt/).