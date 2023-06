Festival de Jazz da Mealhada com cartaz diferenciador para atrair novos públicos

Carmen Souza, John Wolf, Mad Nomad e Kiko & The Blues Refugees são os artistas convidados para a sexta edição do Meajazz - Festival de Jazz da Mealhada, que se realiza nos dias 14 e 15 de julho, no Parque do Lago do Luso.

"Acreditamos ter em mãos alguns dos mais surpreendentes projetos emergentes. Tendo em conta os artistas de renome apresentados, temos a certeza de que estamos no caminho da valorização do festival, oferecendo uma variedade de estilos musicais que irão atrair diferentes públicos e proporcionar-lhes uma experiência única e memorável", destacou a vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Filomena Pinheiro.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Aveiro informou que as entradas no festival, com curadoria de Pedro Galhoz e da agência Luckyman, são gratuitas.

"Depois de uma edição que comportou vários estilos de jazz, em 2022, este ano o Município apresenta uma proposta diferenciadora que vai à procura de novos públicos", referiu.

No dia 14 de julho atuam Mad Nomad, um projeto de Catarina Santos que une jazz, hip hop e sampling, e Kiko & The Blues Refugees, formação que está a promover o "Threadbare", o seu último disco.

Já a 15 de julho sobem ao palco John Wolf, músico que viaja pelo universo das primeiras décadas de jazz e blues, com influências de ritmos latinos e africanos, e Carmen Souza, cantora que está em digressão a promover "Interconnectedness", o seu último trabalho.

O programa completa-se com a atuação de "Spice Jam", no Palco da Alameda do Casino, e com a animação de rua dos "Sons do Mondego".

Segundo a Câmara da Mealhada, o evento dá início à animação de verão na vila termal do Luso que, entre julho e setembro, receberá concertos, oficinas, exposições, a feira do pão e do mel, roteiros turísticos e diversas iniciativas que procuram complementar a oferta termal.

"O Luso e o Bussaco são a alavanca do turismo no nosso Município e o nosso objetivo, com este programa de animação de verão, é ter propostas diferenciadoras e capazes de atrair novos públicos ao nosso território. É assim com o Meajazz, com os espetáculos de Álvaro Cortez e de Noiserv, e será com a segunda edição do Bussaco Classical Fest - Festival de Canto Lírico, que acontecerão ainda no mês de julho e que apresentaremos dentro de em breve", concluiu a vice-presidente da autarquia.