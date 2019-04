Festival de Jazz das Caldas da Rainha abre em outubro com trio do pianista Brad Mehldau

Lusa30 Abr, 2019, 20:15 | Cultura

O cartaz do Caldas Nice Jazz, organizado pelo Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, foi hoje revelado pelos mentores do festival que nesta edição levará à maior sala da cidade sete concertos com formações nacionais e internacionais.

O festival arranca a 04 de outubro, com o trio de Brad Mehldau, Jeff Ballard e Larry Grenadier a subir ao palco do CCC, na primeira de três apresentações da formação em Portugal, que também irá ao Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, no dia 05 de outubro, e ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 06.

Das mais recentes sonoridades do trio, espelhadas no álbum "Seymour Reads The Constitution!" - nomeado para os Grammy, em que evoca o ator Philip Seymour Hoffman (1967-2014) -, o festival prosseguirá, a 17 de outubro, com a Orquestra Jazz de Matosinhos, a apostar em maiores formações e em diferentes projetos jazzísticos, desde 1999.

No dia seguinte subirá ao palco Kinga Glyk, a baixista polaca que, em 2016, se celebrizou pelo seu arranjo para o tema "Tears in Heaven", de Eric Clapton.

No dia 18, o jazz continuará no feminino, com Isabella Lundgren, reconhecida como uma das mais poderosas vozes suecas, a fazer-se ouvir.

O mês fecha com o trompetista Dave Douglas e o pianista Uri Caine, juntos em palco, no dia 31, a mostrar o projeto inspirado no repertório "Sacred Harp", uma tradição coral protestante do Sul dos Estados Unidos que remonta ao século XVIII, e que se manteve viva até ao XIX.

Pedro Moreia Sax Ensemble é a proposta do festival para o dia 01 novembro, a anteceder o concerto de encerramento do ciclo, e para o dia seguinte, com o trompetista de Manchester Mathew Halsall.

Os sete grandes concertos acontecerão sempre às 21:30, no palco do CCC, e são, no entanto, apenas uma das vertentes do festival que celebra a oitava edição, com créditos firmados no panorama nacional.

"Promovemos a celebração da população com o jazz, oferecendo concertos gratuitos no tecido urbano da cidade", vincou o diretor do festival, Carlos Mota, num comunicado sobre o evento, que recorda a realização de espetáculos em cafés, museus, restaurantes e escolas da cidade.

O festival também chega às escolas do ensino básico das freguesias rurais, com "um programa de animação musical de descoberta do Jazz, bases para a construção do alicerce de públicos", disse ainda Carlos Mota.

O festival também convida todos os anos uma filarmónica da região a apresentar um concerto de Jazz integrado no programa, que inclui ainda exposições temáticas, um projeto editorial discográfico, tertúlias e sessões de `drink jazz`, que aliam a música à promoção dos vinhos regionais.

O Caldas Nice jazz conta com o apoio da autarquia das Caldas da Rainha, que comparticipa um programa cujo orçamento ultrapassa anualmente os 60 mil euros.