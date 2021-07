Festival de Jazz de Sintra realiza-se pela primeira vez em setembro

De acordo com a organização da iniciativa, num comunicado hoje divulgado, "o primeiro Festival de Jazz de Sintra decorrerá no Centro Cultural Olga Cadaval nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2021".

Este novo festival "tem como principais objetivos a divulgação do Jazz no concelho [de Sintra], assim como dar a conhecer ao público local - e não só - parte dos músicos e da excelente música Jazz que atualmente se faz em Portugal".

Nos dias 17 e 18, irão acontecer "dois concertos duplos, com duração de aproximadamente 45 minutos cada um, sem intervalo, acessíveis através de apenas um ingresso", e, no dia 19, "um concerto único com uma `Big Band`".

"Os concertos duplos possibilitam na mesma sessão, a apresentação de diferentes projetos que se complementam, e através dos quais se pretende destacar fundamentalmente a qualidade artística e a diversidade estética", refere a organização.

No primeiro dia do festival atuam Maria João com o Carlos Bica Quarteto e o João Paulo Esteves da Silva "Brightbird Trio".

A organização recorda que a colaboração entre a cantora Maria João e o contrabaixista Carlos Bica "remonta à década de 1980 e ficou registada nos álbuns `Conversa` (1986) e `Sol` (1991)", mas "depois de 10 anos a tocarem juntos e muitos concertos pelo mundo fora, os seus caminhos separaram-se".

"Agora, passados 25 anos, voltam-se a reunir-se para em palco partilharem as canções do mundo", lê-se no comunicado.

Além de Maria João e Carlos Bica, estarão também em palco o pianista João Farinha e o guitarrista Mário Delgado.

No segundo dia, 18 de julho, atuam o pianista Mário Laginha, a solo, e o ensemble Coreto Porta-Jazz, que se desenvolve no coração da Associação Porta-Jazz, do Porto, "com o objetivo de criar um `espaço` para a exploração e concretização de repertório original e experimental num contexto de `large ensemble`".

Para o último dia, 19 de julho, está marcada a atuação da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, com o saxofonista Julian Argüelles, como solista convidado.

Neste concerto, dedicado à música de Duke Ellington, "serão apresentados temas dos anos 1930 a 1950, períodos contrastantes na obra do compositor".

O Festival de Jazz de Sintra é uma iniciativa da Câmara Municipal de Sintra.