Festival de Jazz de Valado dos Frades adiado para outubro

O maestro e diretor artístico do festival, Adelino Mota, anunciou a sua realização "nos três primeiros fins de semana de outubro", data em que a organização estima que "as condições do país já permitam que o público se possa deslocar à sala da Biblioteca de Instrução e Recreio (B.I.R.)".

Na comunicação feita nas redes sociais, os organizadores do festival não revelam ainda o cartaz do festival, cuja 23.ª edição deveria ter-se iniciado a 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, e decorrer nos fins de semana seguintes, até ao dia 06 de junho.

O festival inicia-se tradicionalmente a 30 de abril com um concerto da Big Band da Nazaré e convidados, para assinalar o dia, este ano comemorado pela organização do festival com a disponibilização, nas redes sociais, do concerto de 2019, que contou com Rita Guerra e Nana Sousa Dias.

O Festival de Jazz de Valado dos Frades iniciou-se em 1995 e, após uma interrupção, foi retomado em 1999, sendo desde então realizado todos os anos.

Na edição de 2018, o festival contou pela primeira vez com formações internacionais mantendo, segundo o maestro, sem abdicar porém do ambiente intimista que o acolhe, "a fazer lembrar os antigos clubes de jazz".

A sala da B.I.R., com capacidade para cerca de 230 pessoas, fica normalmente com lotação esgotada.

O Festival de Jazz do Valado dos Frades é apoiado pela Direção-Geral das Artes e pela Câmara Municipal da Nazaré.

A pandemia de covid-19, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 1.074 mortos associados à covid-19, em 25.702 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 11 mortos (+1%) e mais 178 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 818 estão hospitalizadas, das quais 134 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.712 para 1743.

Portugal entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.