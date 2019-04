Festival de literatura infantojuvenil em Valongo entre 2 e 5 de maio

Lusa30 Abr, 2019, 18:39 | Cultura

Promovido pela Câmara de Valongo, o festival vai colocar em "contacto escritores, ilustradores e leitores" num" ambiente descontraído e capaz de oferecer um interesse sólido pela leitura e expressão plástica", refere a nota de imprensa da autarquia.

"O alvo é toda a população, mas é muito direcionado para o público infantojuvenil, o que faz dele o único no país", disse à Lusa o presidente da autarquia, José Manuel Ribeiro.

Considerando que a "literatura infantojuvenil é há muito tempo determinante para a criação de hábitos de leitura", o autarca socialista classificou o festival como "mais um contributo para a formação de uma sociedade de leitores, pensantes e críticos".

"Estou à espera da adesão que tivermos", sublinhou o autarca de um festival que, daqui por uns anos, "seja capaz de atrair mais escritores, ilustradores, mais pessoas que gostam da cultura, da arte, da cidadania e que percebem a importância de valores como a sociedade significa que cumprimos o nosso papel de formar cidadãos".

Considerando que "um leitor ativo é uma pessoa que também se envolve de forma diferente na vida em comunidade", o autarca socialista disse que o investimento no festival de literatura infantojuvenil se junta à iniciativa `Ler não custa nada`.

Esta iniciativa, salientou, "passou o poder de escolher os livros a comprar para as bibliotecas públicas municipais de Valongo para a `mão` de todos os leitores inscritos na rede pública, e que permitiu passar dos 3.000 leitores em 2014 para mais de 10.000 em 2019".

O Onomatopeia - Festival de Literatura Infantojuvenil ocorrerá na Praça Machado dos Santos, onde a presença de escritores e ilustradores será complementada com oficinas de ilustração, e na Biblioteca Municipal, com exposições, escrita criativa e um espetáculo de dança com temas baseados nos contos tradicionais, refere a nota de imprensa.