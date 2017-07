Festival de Música da Póvoa de Varzim abre hoje e quer mais espetadores do que em 2016

Lusa 07 Jul, 2017, 07:11 | Cultura

Segundo o diretor do festival, João Marques, a tradicional conferência de abertura, a cargo do musicólogo Rui Vieira Nery, segue este ano "um tema especial" - disse à agência Lusa -, abordando o trabalho do italiano Claudio Monteverdi, no ano em que se assinalam os 450 anos do nascimento do compositor.

"Monteverdi e a construção da obra barroca" marca, hoje, pelas 21:45, no Cine-Teatro Garrett, o início do certame, que este ano pretende "pelo menos manter o número dos espetadores", mas, se possível, ultrapassar as "cerca de 5300 pessoas" que acorreram à edição de 2016, que contou com o mesmo número de concertos e uma conferência de abertura.

No sábado, o primeiro dos 13 concertos é na Igreja Matriz, a cargo do Ensemble Masques, composto pelos cravistas Jean Rondeau e Olivier Fortin, a que se segue, no domingo, o grupo checo Pavel Haas Quartet, numa atuação que terá lugar na Igreja Românica de S. Pedro de Rates, um dia antes de a Orquestra Metropolitana de Lisboa subir ao palco do Cine-Teatro Garrett.

A programação divide-se em três eixos: "a música antiga historicamente informada, a música de câmara e a música nova feita por portugueses", com os intérpretes divididos entre agrupamentos e solistas nacionais, e "alguns dos maiores nomes internacionais", afiançou o diretor.

Entre os destaques da agenda da 39.ª edição, nota para o concerto do pianista Raul da Costa, a 20 de julho, um dia antes da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música se juntar à soprano Raquel Camarinha, no palco do Cine-Teatro Garrett.

Antes, no dia 15, o quarteto português Ensemble Clepsidra apresenta, no mesmo palco, três obras em estreia mundial, uma delas encomenda do festival a José Luís Borges Coelho, além das outras duas, finalistas do 10.º Concurso Internacional de Composição, da autoria dos portugueses Gerson Batista e Miguel Bastos.

Durante o intervalo da atuação, o júri do concurso vai reunir-se e o vencedor será anunciado, "antes de a última obra, de Olivier Messiaen, ser tocada", revelou o diretor, que explicou que a edição de 2017 contou com "muitas propostas".

Quanto ao 11.º concurso, a organização "já começou a receber candidaturas", uma vez que o lançamento foi antecipado em três meses, depois de vários concorrentes terem denunciado o "período curto para escrever uma peça inédita", o que João Marques espera que resulte num aumento da qualidade das obras.

Além dos concertos, o festival integra ainda várias `masterclasses` e exposições, numa edição que é uma "continuação da qualidade muito elevada" dos últimos anos, considerou o diretor.

O encerramento do 39.º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim fica a cargo, a 30 de julho, da orquestra barroca alemã Kölner Akademie, de Michael Alexander Willens, na Igreja Matriz.