Festival de música TRC Zigurfest, em Lamego, anuncia três primeiros nomes

Lusa 19 Jul, 2017, 16:24 | Cultura

Em comunicado, o certame, que continuará a ter como `base` o Teatro Ribeiro Conceição e várias atuações em vários espaços da cidade, ainda por anunciar, explica que a edição deste ano será feita "sob o signo da descoberta, do novo e do desafiante", mantendo a ligação à descoberta de novos valores da música portuguesa.

A "algumas das paisagens sonoras mais cândidas", de Harmonies, o festival juntou, nos primeiros nomes, os The Rite of Trio, que vão apresentar o disco de jazz e `jambacore` "Getting All the Evil of the Piston Collar", lançado em fevereiro deste ano.

Por sua vez, os Stone Dead, grupo de `rock` de Alcobaça, leva a Lamego o álbum de estreia, "Good Boys", lançado este ano, depois de terem embarcado numa digressão europeia com os Killimanjaro.

Antes do festival propriamente dito, a organização do Zigurfest organiza ainda, a 28 de julho, uma noite de antecipação, no espaço portuense Maus Hábitos, que contará com Galo Cant`Às Duas, Baleia Baleia Baleia e BlacKoyote, nomes que já passaram pelas edições anteriores do festival.