Nesta edição do festival, que se prolonga até sábado junto à praia fluvial do Taboão, há cerca de 50 bandas e artistas convocados, como a banda pós-punk londrina Dry Cleaning, a cantora e guitarrista Snail Mail, o músico Loulé Carner, os The Walkmen e Black Midi, os Wilco e os Explosions in The Sky.Os concertos estão repartidos por três palcos, com os primeiros acordes a soarem às 17h00 e os últimos concertos já no início da madrugada.