Festival de rua em Estremoz dedicado à gastronomia e vinhos do Alentejo

Lusa23 Mai, 2018, 15:19 | Cultura

A primeira edição do festival "Alentejo Food & Soul", com a participação de mais de 20 chefes de cozinha, está marcada para o antigo Convento das Maltezas, onde está instalado o Centro Ciência Viva de Estremoz, no distrito de Évora, numa "homenagem ao produto alentejano".

Segundo os promotores deste festival internacional, trata-se de "uma reunião inédita no Alentejo" entre cozinheiros da nova geração, da região e do país, e chefes de cozinha de renome, alguns à frente de restaurantes consagrados com estrelas Michelin.

Esta iniciativa gastronómica, com entrada gratuita, vai ainda contar com a presença de três cozinheiros estrangeiros, da Áustria, Itália e Turquia, que vão apresentar "as novas tendências da cozinha mundial", utilizando produtos alentejanos.

Inspirados na gastronomia alentejana e nos produtos regionais, os cozinheiros vão criar, à vista dos visitantes, pratos inovadores, com uma oferta variada.

De acordo com os promotores, os pratos, com o preço fixo de cinco ou sete euros, são para partilhar em mesas corridas, "num ambiente alegre e descontraído".

Produtores de carnes, vinhos, legumes e azeites da região também vão estar presentes no evento.

Este festival é organizado pela Amuse Bouche e promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz, da Confraria Gastronómica do Alentejo e da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo.