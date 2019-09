Festival de Sintra assinala os 175 anos do poeta Paul Verlaine

Lusa23 Set, 2019, 17:06 | Cultura

Verlaine "é um dos grandes poetas franceses de sempre, figura absolutamente marcante da cena literária gaulesa do período 1870-1900", e "será o poeta francês mais vezes musicado, havendo quem avance cerca de 1.500 peças baseadas na sua poesia, por mais de 700 artistas, desde 1871", segundo o musicólogo Bernardo Mariano, que assina um texto que acompanha o programa do recital.

Intitulado "De la musique avant toute chose", o recital, na quarta-feira à noite, no Palácio da Vila, no âmbito do 54.º Festival de Sintra, conta com canções de Gustave Charpentier, Claude Debussy, Camille Saint-Saens, Reinaldo Hahn, Edgar Varèse, Ernest Chausson, Jules Massenet, Fritz Delius, Maurice Ravel e Francesco Paolo Tosti.

Do programa constam ainda Charles Koechlin, que foi professor particular de Fernando Lopes-Graça, e os portugueses Alfredo Keil, autor do Hino Nacional, e António Fragoso, que, com "meros 20 anos", escolheu "para musicar os cinco `Poèmes saturniens`, baseando-se, como o título indica, na coleção de poemas com que Verlaine se estreou literariamente, em 1866", compondo "Sérénade" e "Les coquillages", que constituem "testemunhos de um músico muito sensível à música francesa do seu tempo, um admirador sem reservas de Debussy e de Ravel".

"Em Tomar, Alfredo Keil escreveu `Un grand sommeil noir` (em Lá menor), poema que atraiu numerosos compositores (Honegger, Stravinsky, Nadia Boulanger, Jolivet, Varèse ou Ravel, entre os mais conhecidos). Na versão de Keil, sobressai o cuidado posto no controle dinâmico, a escrita mais cromática da parte central, assim como a sensibilidade particular que revela para com certas palavras do poema", realça Mariano.

O recital é protagonizado pelo tenor Marco Alves dos Santos, os violinistas José João Fernandes Pereira e Filipa Poejo, a violoncelista Irene Lima, a violetista Joana Tavares e a contrabaixista Margarida Pereira, sob a direcção de João Paulo Santos, que estará ao piano.

O 54.º Festival de Sintra, sob o lema "Da Corte às Ruas", prolonga-se até ao próximo dia 01 de outubro.

Apresentou já onze concertos em diferentes espaços deste concelho, nos arredores de Lisboa, visando apresentar "as contaminações entre o Velho Mundo e as sucessivas novas práticas sociais que acompanharam as mudanças para a modernidade, através do rasto que foram deixando nas artes e na música", segundo nota da organização do certame.