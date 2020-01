Festival de Sundance começa hoje com filme "Vitalina Varela" no programa

O premiado filme de Pedro Costa, que já passou por mais de 40 festivais desde a estreia mundial no verão passado, em Locarno, será exibido em Sundance em quatro sessões, entre os dias 24 e 31.

Depois do festival de Sundance, "Vitalina Varela" passará a 21 de fevereiro no Lincoln Center, em Nova Iorque, o centro cultural que em 2015 dedicou um ciclo ao realizador Pedro Costa.

No festival de Sundance, que decorrerá até 02 de fevereiro, será ainda exibido o filme "Sérgio", de Greg Barker, com o ator brasileiro Wagner Moura como protagonista, a interpretar o alto funcionário brasileiro da ONU Sérgio Vieira de Mello, que morreu em 2003 em missão no Iraque.

Neste filme, produzido pela plataforma Netflix, onde se estreará em abril, entra ainda o ator angolano Pedro Hossi, no papel do político timorense Xanana Gusmão.