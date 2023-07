Festival de Teatro de Almada começa hoje e homenageia João Mota

Este ano, o encenador João Mota é o homenageado no Festival de Teatro de Almada.

Aos 81 anos continua a encenar, na Comuna, e não quer parar.





A peça "Valha-nos Aristófanes", pela companhia catalã Els Joglars, abre a 40.ª edição do Festival de Almada.





As estreias portuguesas são “Calvário”, da Companhia de Teatro de Almada, com texto e encenação de Rodrigo Francisco, e “Ventos do apocalipse”, de Noé João, pelo Teatro Griot, em coprodução com os Artistas Unidos, uma peça que adapta o romance homónimo da escritora moçambicana Paulina Chiziane, Prémio Camões 2021.Do encenador alemão Peter Stein será apresentado “O aniversário”, de Harold Pinter, e do britânico Declan Donnellan, “A vida é sonho”, de Calderón de la Barca.Os espetáculos do festival distribuem-se por nove palcos de Almada (Teatro Municipal Joaquim Benite, Escola D. António da Costa, Fórum Romeu Correia, Incrível Almadense, Academia Almadense e Lisboa (Centro Cultural de Belém).