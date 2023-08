Festival de Teatro de Setúbal abre portas até dia 26

Entre as estreias está uma coprodução da companhia anfitriã, o Teatro Estúdio Fontenova, com a Companhia João Garcia Miguel, de nome “A ruiva”, numa encenação de Sara Ribeiro, com texto e espaço cénico de João Garcia Miguel, a apresentar de sexta a segunda-feira no Fórum Municipal Luísa Todi.Três exposições que envolvem a comunidade, peças para a infância, performances, um seminário intensivo sobre práticas teatrais e uma caminhada sobre acessibilidade no território da União das Freguesias de Setúbal, em S. Sebastião ou em Palmela, com participantes oriundos do Norte, de Viana do Castelo a Caminha, Santiago do Chile ou Brasil integram também a programação.O festival abre hoje com um concerto de chica, nos claustros do Convento de Jesus.