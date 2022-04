Festival de Teatro do Alentejo com quase 20 produções e Espanha como "convidada"

Trata-se de espetáculos de teatro e dança de companhias e artistas de oito países, nomeadamente Brasil, Colômbia, Equador, Espanha, México, Moçambique, Portugal e Uruguai, precisou hoje à agência Lusa o diretor artístico do festival, António Revez.

Segundo o responsável, este ano, o FITA vai passar pelos concelhos alentejanos de Aljustrel, Arraiolos, Beja, Campo Maior, Ferreira do Alentejo, Grândola, Mértola, Ponte de Sor, Santiago do Cacém, Viana do Alentejo e Vidigueira.

O diretor artístico do festival e da promotora, a Companhia de Teatro Lendias d`Encantar, de Beja, falava à Lusa à margem da apresentação na capital espanhola, Madrid, da edição deste ano do FITA.

O certame, pela primeira vez, vai ter "um país convidado", tendo a escolha recaído sobre Espanha, "de onde virão cinco companhias", destacou.

"É uma aposta clara no reforço da internacionalização do FITA, na criação de elos de ligação entre os dois países da Península Ibérica através da arte e da afirmação [do festival no contexto da cultura ibero-americana", afirmou António Revez.

Durante 10 dias, o FITA, que tem "caráter ibero-americano" e é "o maior festival de teatro do sul de Portugal", vai "mostrar teatro" e "estimular, provocar e educar para as artes no Alentejo", explicou.

A companhia promotora "não pretende que o FITA seja apenas uma mostra teatral, com objetivos meramente recreativos e comerciais", frisou.

Quer também que o festival "seja um espaço de diálogo, de questionamento e impulsionador de colaborações artísticas entre os participantes", acrescentou.

Por isso, além dos espetáculos, o certame vai incluir uma programação paralela composta por conferências, conversas informais e concertos.

`Os `pontapés de saída` do FITA deste ano serão dados no dia 05 de maio, com espetáculos na cidade de Beja e na vila de Aljustrel.

Em Beja, a companhia espanhola Teatro Clásico de Sevilla vai apresentar o espetáculo "La Odisea de Magallanes - Elcano", a partir das 21:00, no Teatro Municipal Pax Julia.

Em Aljustrel, a Companhia Alentejana de Dança Contemporânea vai estrear o espetáculo "Pausa forçada", no Cine Oriental, a partir das 21:30.

O encerramento do festival, no dia 14 de maio, vai acontecer em Beja, com o espetáculo "Elektra.25", da companhia espanhola Atalaya, a partir das 21:00, no Teatro Municipal Pax Julia.